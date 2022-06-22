Іван Федоров зазначив, що окупанти знову почали викрадати українців.

Російські окупанти на окупованій частині Запорізької області знову викрадають людей. Загарбники погрожують українцям стратою.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Місцеві гауляйтери на центральних каналах рашистської пропаганди зробили заяви, що вони пропонують ввести на тимчасово окупованих територіях смертну кару...", - йдеться в повідомленні.

За словами мера Мелітополя, окупанти викрали на центральній площі Мелітополя один з місцевих пастирів. Його місцеперебування невідоме. Крім того, загарбники викрали кількох активістів.

"За чотири місяці тільки в Мелітополі вони викрали понад 500 осіб, але опір зростає. Тому вони хочуть перейти до наступного етапу – до смертної кари. Вони хочуть робити це публічно, щоб залякувати наших людей і далі. Це не просто чутки. Це те, про що говорять гауляйтери в центральних ЗМІ РФ", - підсумував Федоров.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти масово вивозять з Мелітополя урожай черешні і насіння соняшнику. Вони поставили своє "керівництво" на два основних підприємства - "Мелітопольська черешня" та державне дослідне підприємство, які вирощують черешню. Забирають 100% врожаю.

При цьому, щоб виїхати з міста, окупанти на блокпостах вимагають від 300 до 3 тисяч гривень за авто.

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