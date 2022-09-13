У населеному пункті виявили трупи українських військових без голів і вбитих місцевих жителів.

Українські військові звільнили село Богородицький у Донецькій області 11 вересня десантники 81 окремої аеромобільної бригади. Захисників шокувало те, що вони побачили у звільненому населеному пункті.

Про це розповів військовий журналіст Олексій Кашпоровский з Києва, який воює в лавах ЗСУ.

"Росіяни так тікали, що залишили по собі навіть недоварені макарони на плиті. І купу зброї і боєприпасів. І гівно. Гори гівна. Вони гадили всюди-в школі, де жили, в будинках і навіть в церкві місцевого монастиря. Тут вони влаштували ріллю просто за вівтарем. У самому селі, за яке йшли запеклі бої, хлопці знайшли тіла наших бійців - без голів і без взуття. І півдесятка тіл убитих мирних жителів", - розповів журналіст.

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За його словами, після російської окупації з села виїхали всі жителі, що вижили, крім 60-річного Миколи і його 93-річної матері Ніни Іллівни. Зазначається, що частину жителів населеного пункту вбили окупанти, а частину - внаслідок обстрілів. Серед убитих і рідні єдиних жителів Богородичного. Старшого сина Ніни Іллівни разом з дружиною застрелили росіяни. Їх поховали за будинком.

Пенсіонерка та її син Микола живуть у невеликому сарайчику, бо всі будинки зруйновані. У них залишилися два гуся, інших забрали росіяни. Микола розповів журналісту, що сам ставив розтяжки для гарячої зустрічі із загарбниками і сам же їх знімав.

"Я - патріот, розумієш? Тут моя земля, тут! А ці під*раси прийшли, і брата застрелили... Якби не мама лежача, я б сам до них з гранатою...",- розповів чоловік.

Росіяни перебували на території напівзруйнованого монастиря, там же облаштували склад боєприпасів. Тікаючи, окупанти підпалили склад, але він не вибухнув.

"З самої церкви росіяни вкрали ікони. І осбоср*ли все, що тільки можна. За царськими воротами просто влаштували туалет. Так само обгиджена і школа, де розміщувалися російські підрозділи. Залишки їжі, порнографія, кинута зброя і амуніція - це місце швидше нагадує якийсь табір бомжів. У кутку бійці "втарой армії світу" влаштували "місце кохання" - кілька матраців на підлозі, крем для рук і російські порнографічні журнали. Думав, таке вже років двадцять ніхто не друкує", - розповів журналіст.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на звільнених від російських загарбників територіях щодня фіксується до двохсот кривавих військових злочинів.

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