Також Арестович передбачив два варіанти розвитку подій.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні.

"У нас є два рішення. Перше: на переговорах, які зараз успішно проходять, може бути все вирішено в найкоротші терміни, 1-2 тижні. Тобто це з повним виведенням російських військ. Хоча, думаю, цим не обмежиться". - сказав Арестович.

Також він передбачив другий варіант розвитку подій, якщо Росія підкупить резерви і таки спробує ще раз захопити Україну.

"Другий варіант: Росія підкупить резерви, зрозуміє, що їм не вдасться з нами домовитися. І тоді буде ще одна спроба наступу на Україну. Тоді нам знадобиться ще тиждень, щоб їх перемолоти. І тоді все, у них не залишиться вже ніяких резервів. Якщо буде другий варіант, то це все може зайняти ще місяць - до середини квітня", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що російські фашисти збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: