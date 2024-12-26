Він наголошує, що зупинятися з Росією не можна і це питання необхідно вирішити зараз.

Війни закінчуються в трьох випадках, два з них не підходять для України, адже "Росія - це країна, яка повертається". Про це сказав Роман Костенко, полковник Служби безпеки України, військовий, народний депутат України від "Голосу" в інтерв’ю "LB live".

Відповідаючи на запитання, які формати припинення війни в Україні він для себе розглядає, - лише повернення до кордонів 1991 року чи варіанти "замороження" війни, парламентар зауважив, що війни закінчуються в трьох випадках.

Перший - це коли одна країна програє, другий - коли під час ведення бойових дій одна зі сторін іде на компроміс. "Наприклад, віддати частину своїх територій. Дозволити якусь проросійську культуру тут, мову, якісь російські політичні сили", - сказав Костенко.

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За його словами, це той компроміс, який, мабуть, хотіла б Російська Федерація, і це те, можливо, до чого нас будуть схиляти.

Третій випадок, коли закінчуються війни, - це коли обидві країни під час ведення бойових дій виснажують свої ресурси до такого рівня, що вони просто вже не можуть далі вести бойові дії, і розуміють, що обом їм потрібен мир.

"І вони готові йти на компроміси, домовлятися, бо в них немає іншого шансу. Отут, звичайно, є моменти, коли ти можеш повернути своє", - сказав Костенко.

Він висловив думку, що ні перший, ні другий варіант для України не підходить, адже "Росія - це країна, яка повертається".

"Подивіться на Абхазію, на Грузію, куди Росія повернулася, як тільки Грузія захотіла повернути своє. Подивіться на Чечню, яка з ними декілька разів мир підписувала, а потім Росія прийшла, всіх знищила і поставила свого… Поставила Кадирова, слугу, можна так сказати, який повністю виконує все, що хоче Російська Федерація. Вільний чеченський народ, який бився за свою незалежність, отримав царька, який повністю підпорядкований Російській Федерації", - наголосив парламентар.

Таким чином, підкреслив він, зупинятися з Росією не можна. "Я розумію, що багато хто втомився, і скажуть, що "тобі б тільки воювати". Та мені не воювати. Мені хочеться, щоб це питання вирішилося зараз. Ми його не вирішили 500 років тому, 300 років тому, 100 років тому. Якщо ми це зараз не вирішимо, ми знову зайдемо в цикл невирішення цього питання", - сказав Костенко.

Він також описав своє бачення розвитку ситуації - ведення бойових дій, однак воювати має вся країна, "а не якась окрема категорія, яка вже там сидить три роки".

"І битися всім. Тоді ми досягнемо успіху, ми сточимо Російську Федерацію. Для цього не потрібно "довго", для цього потрібно "разом", - наголосив депутат.

Костенко додав, що знищити ворога реально. "І тільки мир на основі сили, коли вони будуть бачити, що ведення бойових дій проти України неможливе далі у зв’язку з тим, що вони будуть зазнавати поразок, і ті вигоди, які вони отримають, і ті жертви, яких вони зазнають, - вони не співмірні, тоді звичайно, вони відмовляться. Вони скажуть: "Давайте, кажіть, чого ви хочете", - сказав він.

Водночас зараз, коли ворог бачить, що він атакує, наступає і у нього "трохи виходить", а Україна "насилу" набирає до війська певну кількість людей на місяць, то "вони не будуть зупинятися".

"І навіть якщо сядуть за стіл перемовин в такій позиції, вони будуть від нас вимагати набагато більше, ніж навіть мають зараз", - підкреслив Костенко.

Підтримка війни в Україні серед європейців знижується

Раніше видання The Guardian повідомило, що грудневе опитування YouGov, проведене у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії, показало, що намір підтримувати Україну за останні 12 місяців знизився серед населення всіх сімох країн.

Водночас підтримка альтернативного розв'язання конфлікту - припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишить Росії контроль над частиною України - зросла в усіх країнах і була кращим варіантом у чотирьох із них.

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