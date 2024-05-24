Повідомляється, що також за рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів.

Генеральний штаб Збройних сил України провів функціональне обстеження і ухвалив рішення щодо оптимізації штатної чисельності. Його скоротять на 60%. Про це заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський.

За його словами, реформа Генштабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

"Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних Сил", - зазначив він. Відео дня

Острянський поінформував, що у лютому-березні цього року, в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого пухвалено рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Він пояснив, що цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%.

"За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - підкреслив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України.

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Як повідомляв УНІАН, на початку лютого президент Володимир Зеленський змінив керівництво Генштабу ЗСУ. Генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було звільнено з посади начальника Генштабу ЗСУ. Замість нього цю посаду зайняв Анатолій Баргилевич. Він був командувачем Сил територіальної оборони.

Зеленський заявив, що Баргилевича призначено за пропозицією Головкома Олександра Сирського.

Також відомо, що 8 лютого Зеленський здійснив найсерйознішу перестановку у військовому керівництві країни з початку повномасштабної війни. Зокрема, глава держави звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Сирського, який до того очолював Сухопутні сили ЗСУ.

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