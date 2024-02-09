Також визначені нові заступники Олександра Сирського та начальника Генштабу.

Генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з посади начальника Генштабу ЗСУ. Замість нього цю посаду зайняв Анатолій Баргилевич. Про це повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він був командувачем Сил територіальної оборони.

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"Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі. Сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав Зеленський.

Зміна керівництва ЗСУ - деталі

8 лютого президент Володимир Зеленський здійснив найсерйознішу перестановку у військовому керівництві країни з початку повномасштабної війни. Він зняв Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського, який до того очолював Сухопутні сили ЗСУ.

Міністр оборони Рустем Умєров представив у Генеральному штабі нового головнокомандувача – генерал-полковника Олександра Сирського. Під час представлення був присутній також генерал Валерій Залужний, якого вчора звільнили з цієї посади. Умєров подякував йому за службу.

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