Дітей змушують зазначати цю область, підписуючи шкільні зошити.

У двох окупованих російськими військами районах біля Маріуполя діти підписують шкільні зошити із зазначенням "Ростовської області".

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тепер і в Мангуський і Нікольському районах в школах діти підписують зошити "Ростовская область"…", - заявив Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що ряд приватних підприємств Ростовської області отримали замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. "До переліку установ, які отримають нові "атрибути", входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами", - йдеться у повідомленні.

У ГУР уточнили, що на замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

Вас також можуть зацікавити новини: