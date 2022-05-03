Далі незаконно захоплені землі хочуть інтегрувати в загальний економічний простір Росії.

Росія розглядає можливість приєднання тимчасово окупованих територій на півдні України до Криму. Надалі ці регіони нібито планують інтегрувати в загальний економічний простір РФ.

Відповідною інформацією поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі. У ГУР також розповіли, як росіяни намагаються нав'язати окупаційний режим — розвішують прапори, випускають печатки і так далі.

Згідно з даними розвідки, 1 травня радник так званого "голови" Криму з інформаційної політики Олег Крючков заявив про розробку плану з приєднання та подальшої економічної інтеграції тимчасово окупованих територій України. Мінімальні терміни його виконання — до 2030 року.

Тим часом на півдні рашисти намагаються переконати населення у своєму контролі над захопленими поселеннями. У Генічеську 1 травня організували урочисте підняття прапора РФ, проте жителі міста проігнорували "свято".

Підприємства Ростовської області отримали замовлення виготовити печатки і штампи для незаконно організованих адміністрацій Маріуполя. Їх отримають навчальні заклади, РАЦСи, лікарні, поліція та окупаційні органи. Це при тому, що більшість зі згаданих установ повністю зруйновано в результаті масованих обстрілів міста.

На печатках і штампах міститься напис "Росія, республіка Донбас, Маріуполь, військово-цивільна адміністрація". Аналогічні "атрибути" планують виготовити для Херсона, про що вже повідомили рашисти.

У Маріуполі окупанти продовжують приховувати сліди своїх військових злочинів. Вони шукають тіла вбитих мирних громадян і спалюють за допомогою трьох мобільних крематоріїв, які працюють з 15 квітня.

Окремо розвідка згадала, що серед окупаційної армії поширюється інформація про терміни так званої "спеціальної військової операції". Влада РФ постановила провести її до вересня 2022 року.

Нагадаємо, раніше мер Херсона ігор Колихаєв припускав, що тимчасово окуповані території півдня можуть приєднати до Криму. А ось розвідка США говорить про підготовку до створення псевдореспубліки "ХНР" на території Херсонської області.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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