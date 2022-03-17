Вадим Бойченко заявив, що Маріуполь підніметься з руїн, але не піднімуться ті, кого забрала ця жахлива війна.

Ми разом піднімемо з руїн Маріуполь, але ми не піднімемо тих, кого забрала ця жахлива війна.

Про це у своєму звернення заявив міський голова Вадим Бойченко.

"П'ять днів обіцянок, п'ять днів надій, п'ять днів мрій про порятунок тисяч життів маріупольців. Ми зустріли і дуло автомата, і дуло кулемета, і воєнізований конвой. Але нас це не лякало, ми хотіли, щоб врятувалися наші рідні та близькі..., щоб можна було зберегти якомога більше життів. Ми жили цією надією, але нас... просто обманювали...", - зазначив він.

Бойченко нагадав, що сьогодні окупанти не забезпечили режим тиші за маршрутом гумкоридору, але він був відкритий, і маріупольці під постріли й нальоти авіації виїхали з міста.

За два дні 6,5 тисяч приватних авто виїхали з Маріуполя.

"Сьогодні прийшла страшна трагедія в наш вже понівечений Маріуполь, від якого вже практично нічого не залишилося. Прямим попаданням був розбитий драмтеатр...", - розповів мер.

Він заявив, що в драмтеатрі від обстрілів ховалися тисячі людей.

"Це жахлива трагедія, але ми не будемо здаватися. Ми будемо робити все, щоб, на скільки це сьогодні можливо, "зелений коридор" працював, щоб люди мали можливість евакуюватися будь-яким способом", - підкреслив Бойченко.

Те, що зараз відбувається в Україні і зокрема в Маріуполі він назвав геноцидом українського народу.

"Я впевнений, що настане день, коли ми разом піднімемо з руїн наше прекрасне місто Маріуполь. Але, на жаль, ми не піднімемо тих, кого забрала ця жахлива війна. Але ми точно їх не забудемо. Не забудемо тим, хто вчинив це страшне зло на нашій українській землі", - заявив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів.

Уламками завалило вхід в бомбосховище і через триваючий обстріл поки відсутня інформація про постраждалих.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. Резолюція Сенату закликає провести розслідування щодо Путіна, Ради Безпеки РФ і воєначальників щодо скоєних ними військових злочинів.

Вас також можуть зацікавити новини: