Усі, хто приїде до Запоріжжя, зможуть отримати необхідну допомогу у центрах підтримки за адресами: вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку) та Ореховське шосе, 27 (Епіцентр).

За сьогодні з Маріуполя до Запоріжжя виїхали близько 11 тисяч людей.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"За сьогодні з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей - близько 2500 легкових авто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для тих, хто самостійно дістався до Бердянська та не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя.

"15 автобусів, повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми", - розповіли у міськраді.

Нагадується, що всі, хто приїде до Запоріжжя, зможуть отримати необхідну допомогу у центрах підтримки за адресами: вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку) та Оріхівське шосе, 27 (Епіцентр).

Також цілодобово працює контакт-центр: 0800 503 508.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти скинули бомби на драмтеатр у Маріуполі, там ховалися сотні людей. Росія продовжує атакувати об’єкти цивільної інфраструктури через провал у нападі на Київ. Окупанти обстрілюють житлові квартали, розстрілюють місцевих мешканців, мародерять, ґвалтують жінок.

Вас також можуть зацікавити новини: