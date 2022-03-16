За сьогодні з Маріуполя до Запоріжжя виїхали близько 11 тисяч людей.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"За сьогодні з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей - близько 2500 легкових авто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для тих, хто самостійно дістався до Бердянська та не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя.
"15 автобусів, повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми", - розповіли у міськраді.
Нагадується, що всі, хто приїде до Запоріжжя, зможуть отримати необхідну допомогу у центрах підтримки за адресами: вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку) та Оріхівське шосе, 27 (Епіцентр).
Також цілодобово працює контакт-центр: 0800 503 508.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти скинули бомби на драмтеатр у Маріуполі, там ховалися сотні людей. Росія продовжує атакувати об’єкти цивільної інфраструктури через провал у нападі на Київ. Окупанти обстрілюють житлові квартали, розстрілюють місцевих мешканців, мародерять, ґвалтують жінок.
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