Місто майже щодня зазнає ракетних та бомбових ударів, від яких страждає цивільне населення.

На додачу до підземних шкіл у Харкові з’являться підземні операційні та реанімаційні приміщення при лікарнях. Також під землю йдуть заклади культури. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

"Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів", - повідомив мер.

Також Терехов повідомив, що в Харкові продовжать розширювати мережу підземних закладів культури. За його словами, є відповідний запит від харків'ян.

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"У нас уже працюють установи, які показують вистави під землею, і ми масштабуємо цей досвід. Бо є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося", - наголосив очільник Харкова.

За словами Терехова, разом з тим місто продовжує будувати підземні школи, адже потенціал відкриття шкіл на станціях метро вже вичерпано. Перша така має відкритися вже завтра: вона розрахована на 450 учнів, тобто у дві зміни вона навчатиме 900 дітей. Як запевнив мер, вже зараз у цій школі немає вільних місць – всі заповнені.

Терехов також обіцяє, що не залишаться поза увагою і студенти: в планах - підземні виші.

Російські обстріли Харкова

Як писав УНІАН, Росія систематично обстрілює Харків балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Останнім часом додалися ще й плануючі авіабомби.

Так, минулої ночі росіяни вдарили балістичними ракетами по приватному сектору міста. Внаслідок удару було пошкоджено 12 приватних житлових будинків, постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років.

8 травня окупанти вдарили по місту серед білого дня, влучивши у стадіон. Тяжкі поранення отримали діти.

Воєнний оглядач Роман Світан вважає, що росіяни цілеспрямовано тероризують мирне населення Харкова, користуючись близькістю міста до кордону. Мета агресора - психологічно виснажити українців.

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