Денис Монастирський наголосив, що головний принцип - це безпека.

У більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час ефіру телемарафону.

"У більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Наразі спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень", - сказав очільник МВС.

За його словами, вимога така: щоб за кілька метрів ходьби від школи були захисні споруди, де можна перебувати під час тривоги.

"Для більшості батьків аргументом є те, що якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта", - підкреслив Монастирський.

Міністр зазначив, що сьогодні опрацьовується логістика, щоб визначити, який клас конкретно виходить, протягом якої кількості хвилин він має бути в укритті, хто конкретно персонально відповідальний за те, щоб людина пройшла в укриття.

Монастирський наголосив, що головний принцип - це безпека і зараз проводиться робота не лише над питанням укриттів, а й загалом над безпековим рівнем у закладах освіти.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня міністр освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено лише за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.