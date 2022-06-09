Офлайн-формат навчання можливий тільки за умови гарантій безпеки для учасників освітнього процесу, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет

Навчання в офлайн-форматі буде відновлено лише за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти й науки України, про це міністр Сергій Шкарлет розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Враховуючи те, що Міністерство освіти не має прямого менеджменту на школи, приймати рішення щодо офлайн- чи онлайн-формату все-таки будуть засновники, місцеві органи, керівники об'єднаних громад, військові адміністрації. І лише за умови гарантування безпеки для учасників освітнього процесу може бути формат офлайн", – наголосив міністр.

На запитання, чи вистачить вчителів для початку нового навчального року, міністр повідомив, що нестачі вчителів МОН поки що не бачить.

"Учителі, які виїхали, беруть участь у навчальному процесі як волонтери в тих країнах, де перебувають. Вони залучені до суботніх шкіл, освітніх хабів, де українських дітей додатково занурюють в українську мову, культуру та історію", – розповів Шкарлет.

За його словами, ніхто не скасовував дистанційну освіту, і вчителям дозволено працювати у напівдистанційному форматі.

Також міністр закликав обережно висловлюватися щодо обвинувачень у колабораціонізмі вчителів із так званою самопризначеною владою на тимчасово окупованих територіях та повідомив, що надавати оцінку співпраці з окупаційною владою не є компетенцією Міністерства освіти та науки.

"Наразі це лише поодинокі випадки. Наприклад, у Херсоні із 60 директорів шкіл тільки 2 погодились на таку співпрацю. Зі свого боку міністерство намагається ретельно працювати з кожною з окупованих територій, намагаючись зробити все, аби кожний учитель отримував заробітну плату", – сказав Сергій Шкарлет.

Він додав, що сьогодні 37 громад із 310 залишились без зарплати, оскільки вони є тимчасово окупованими, проте на минулому тижні невиплаченими заробітні плати були у 48 ОТГ.

Міністр наголосив, що освітня субвенція на виплату заробітної плати щомісяця перераховується в повному обсязі і вчасно. Заробітна плата, попри можливу наразі затримку у виплаті, зберігається за кожним з учителів.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Шкарлет заявляв, що в Україні 10 тисяч педагогів не можуть отримати зарплати через відсутність керівників освітніх установ, які мають цифрові підписи.