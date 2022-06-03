Процедурою обмінів займаються ГУР МОУ та Служба безпеки України.

Комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" підтримують українські розвідники.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Через ГУР українська сторона дізнається про умови утримування військовослужбовців російською стороною.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", — розповів глава МВС.

Раніше повідомлялося, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України передало свій функціонал з обміну військовополоненими ГУ розвідки Міноборони.

Відтепер процедурою обмінів займаються ГУР МОУ та Служба безпеки України.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжує зосереджувати всі зусилля на захопленні Луганської та Донецької області. Веде штурм Сєвєродонецька, має там частковий успіх.

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай показав прибуття додаткових сил до угрупувань ЗСУ у місті.

Ворог намагався наступати у напрямку Лисичанська, Соледара і Бахмута, але був розбитий українськими силами та відкинутий на старі позиції.

Близько 20 БТГ росіяни перекинули на Слов'янський напрямок для відновлення наступу на місто.

Протягом дня противник також намагався захопити лівий берег Сіверського Донця і створити умови для форсування річки.

На Херсонському напрямку ворог перейшов до оборони.

ЗСУ знищили у боях вже 30 950 окупантів і тисячі одиниць російської техніки.

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