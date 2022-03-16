Працівник одного з посольств України в ЄС намагався вивезти за кордон коштовності, євро та долари.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали українського дипломата, який намагався вивезти за кордон гроші, золото та коштовності.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Зазначається, що одного з працівників українського посольства в країні ЄС затримали при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Ягодин". У дипломата вилучили золото-валютні цінності на суму близько 1 млн доларів США.

Зокрема, під час огляду дипломатичного мікроавтобусу виявили майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів золотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Працівник посольства намагався вивезти все це закордон під виглядом дипломатичної пошти.

На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави. Кошти спрямують на потреби ЗСУ.

Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн грн.

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