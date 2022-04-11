Прострелені будинки, розбита ворожа техніка, обкрадені квартири та тіла вбитих місцевих мешканців - це все залишили по собі російські окупанти.

Наслідки російської окупації долають жителі Гостомеля, зокрема мешканці ЖК "Покровський", яких російські військові тримали заручниками в підвалах, а в захоплених квартирах організували штаб.

Схожа ситуація була і в сусідніх приватних садибах. Найкращі будинки росіяни захопили для житла, інші ж просто обікрали, йдеться в сюжеті ТСН.

Людям, які опинилися в полоні, бракувало медикаментів та води. За їжу їм слугували сухпайки окупантів: ті крали харчі з квартир, а свої напівїстівні продукти віддавали заручникам.

Прострелені будинки, розбита ворожа техніка та обкрадені квартири - це все залишили по собі російські окупанти, як нагадування, коли тікали 11 березня. Приблизно така ж картина скрізь, де мешкали російські окупанти. Агресори жили там лише кілька днів, але за цей час встигли зайти майже в кожний будинок.

Але пощастило вижити не всім місцевим мешканцям. Скільки вбитих росіянами людей можуть ще лежати під завалами та в зруйнованих будинках - уявити страшно. Наразі рятувальники, поліція та медики заходять на кожну ділянку та в кожну квартиру, щоб перевірити, чи немає там страшних знахідок.

Детальніше про те, чи повертаються люди в свої домівки - дивіться в сюжеті:

Як повідомляв УНІАН, раніше ведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров побував на базі окупантів, яку було облаштовано у вже звільненому селищі міського типу Гостомель Київської області. База супротивника була в житловому комплексі "Покровський", окупанти мародерили та залишили після себе свинарник.

Вас також можуть зацікавити новини: