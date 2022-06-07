Багато російських книг планують повністю виключити з освітньої програми.

З першого вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

"Я хочу повідомити всім батькам, всім учням, студентам нашим, що першого вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн і всі діти, студенти, учні мають піти до школи, до університетів, до коледжів, до закладів професійно-технічної освіти. Тобто я закликаю наших дітей готуватися до офлайн процесу в українській освіті", - сказав Вітренко.

Він додав, що освітні навчальні програми в Україні очікують зміни з певних предметів. В першу чергу це стосується шкільного предмету захист вітчизни.

"Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти. Там буде посилено національно-патріотичне виховання. І буде окремий блок, який буде стосуватися протимінної діяльності", - сказав Вітренко.

Крім того, зміни стосуватимуться і зарубіжної літератури. Багато російських книг планують повністю виключити з вивчення освітньої програми.

"Ну, наприклад, як "Війна і мир", такого вже в Україні вивчати не будуть. Тобто все, що оспівує ці орківські війська, все одно зникне з програми вивчення зарубіжної літератури", - сказав Вітренко.

Також будуть внесені зміни в методику викладання історії України та світової історії.

Як повідомляв УНІАН, раніше перша леді України Олена Зеленська заявила, що з першого вересня в Україні планують відновити навчання в школах, де є сховища.

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