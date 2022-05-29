В Україні майже не лишилося областей, де б росіяни не обстріляли заклади освіти.

З першого вересня в Україні планують відновити навчання в школах, де є сховища.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"В Україні майже не лишилося областей, де б росіяни не обстріляли заклади освіти. У Харкові повністю зруйновані півсотні освітніх закладів, 372 пошкоджені. Понад чотири сотні — у Донецькій. Загалом 1888 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 180 з них зруйновано повністю", - повідомила Зеленська.

Перша леді повідомила - там, де школи вціліли, але окуповані, Росія чинить освітній геноцид — забороняє навчатися за українськими навчальними програмами, допитує вчителів, зброєю змушує їх переходити на російську.

"Окупанти вилучають історію України, українську мову, українську літературу, забороняють у школах будь-які згадки про Україну. В частині шкіл продовжили навчальний рік до вересня, змушуючи наших дітей вчити російську мову, історію, літературу", - зазначила вона.

У школах на окупованих територіях не проводили українських урочистих лінійок.

"Я знаю: жодне свято онлайн не замінить дітям жарти друзів, з якими стоїш на лінійці, а батькам — момент гордості, коли твій першокласник несе дзвінок. Тому ми пропрацьовуємо варіант, щоб з першого вересня відновити навчання в школах, де є сховища. Тому на зустрічі з ЮНІСЕФ обговорювали національну кампанію з відновлення навчання та відбудови зруйнованих шкіл. Останній дзвінок для наших дітей прозвучав онлайн, перегукуючись із сиренами. Хочеться сподіватися, що перший, у вересні — прозвучить в стінах рідних шкіл", - зазначила вона.

Нагадаємо, у Львові готуються будувати будинки зі сховищами, які будуть розташовані прямо на поверхах.

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