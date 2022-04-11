Студенти вже використовують свої знання, щоб допомагати українським військовим.

В українських університетах, училищах та коледжах розмірковують, як в найкоротші терміни випустити якомога більше фахівців, які будуть відновлювати країну. Зараз же знання студентів використовують, щоб допомагати українським військовим.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Студенти-кухарі готують їжу відразу на фронт, фізики збирають зарядні пристрої, а фармацевти виготовляють ліки для наших військових й все це разом з викладачами, які очолили студентський фронт. Крім того, за парти повернулися і колишні студенти.

В університетах, де зараз дистанційне навчання, розгортають Гуманітарні штаби, а старші курси юридичних факультетів надають юридичні консультації переселенцям.

"Наша освіта вимагає коригування в умовах війни та в умовах відбудови. Наприклад, якщо викладалася Загальна психологія, то тепер вона йде більше в практичну психіатрію, посттравматичну психіатрію. Я вже не кажу про такі спеціальності як фармацевтика - якщо раніше просто вчили якимось загальним поняттям, то зараз роблять мазі або таблетки", - народний депутат Ірина Констанкевич.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують нещадні бомбардування Харкова. У зв'язку з цим викладач Харківського національного університету імені Каразіна Михайло Сподарець проводить свої лекції з літератури вже другий тиждень проводить з льоху свого будинку.

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