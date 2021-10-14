Згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно вжити заходів щодо виплат.

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни".

Про це повідомляє Офіс президента.

Цей документ передбачає, що Кабінет міністрів має невідкладно вжити заходів щодо виплати:

належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в повному обсязі,

одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Читайте такожВійськовим пообіцяли погасити 1,5 мільярда гривень боргів: у ЗСУ зробили заявуТакож уряд має внести до 31 грудня на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

"Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих. Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони 11 та 12 жовтня спрямувало майже 3,7 млрд грн на погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу та інші напрямки.

До цього повідомлялося, що військовим заборгували понад 1,5 мільярда гривень.

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Автор: Дмитро Шварц