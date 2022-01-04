Омбудсмен зазначила, що окупанти катують незаконно затриманих осіб, не надають їм належної медичної допомоги та утримують у незадовільних умовах.

Уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям у військовополоненого Юрія Гордійчука, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32, що на окупованій Донеччині.

Як Денісова повідомила у Telegram, Гордійчук має хронічні захворювання: тонзиліт з подальшим набряком горла, що викликає задуху.

Вона зазначила, що зі звітів моніторингових та правозахисних організацій стало відомо, що окупаційна адміністрація РФ на тимчасово окупованій території застосовує до незаконно затриманих осіб фізичну силу, катування та психологічний тиск, погрожують фізичною розправою, не надає належної медичної допомоги та утримує у незадовільних умовах.

Омбудсмен підкреслила, що такі дії є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права.

Вона звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні із проханням терміново відвідати Гордійчука у колонії, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

"Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - додала вона.

Читайте такожВ Італії на запит Росії затримали українського режисера (відео)Денісова нагадала, що Гордійчук - старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання було незаконно затримано в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

П’ятьох із них - Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордійчук.

У червні 2019 року Гордійчука було незаконно засуджено "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими військами Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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