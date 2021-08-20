Картини зберігалися у поки що єдиному в Україні музеї художника у школі села Москалівка, звідки він родом.

Художник Іван Марчук забрав надані ним картини музею рідного села Москалівка нині Кременецького району Тернопільської області через неналежні умови зберігання.

Про це у Facebook повідомив місцевий активіст Давид Андрощук.

За його словами, коли представники художника почали знімати картини, місцеве керівництво викликало поліцію у сільську школу, де і функціонував музей.

Читайте такожУ Києві створять центр сучасного мистецтва видатного художника Івана Марчука"З єдиного музею Івана Марчука в Україні (поки що) в селі Москалівка сам митець з "боєм" забирає оригінали своїх картин", – написав Андрощук поруч з оприлюдненим відео.

Представники художника вирішили забрати полотна, оскільки окремі з них через неналежні умови зберігання вже почали вкриватися цвіллю.

В Лановецькій міській раді, до складу якої входить село Москалівка, запевнили, що забирати художнику картини не перешкоджали, а поліцію викликали через те, що представники митця не представилися.

"Відомий український художник, геній сучасності Іван Марчук забрав свої картини із єдиного музею, створеного на його честь, що розташований у Москалівській початковій школі. Колись маестро подарував їх сільському музею свого рідного села, але, на превеликий жаль, ми змушені були попрощатися з ними. Лановецька міська рада не забороняла Івану Степановичу забирати твори мистецтва, автором яких він є... Однак, у відсутності Марчука, двоє осіб вандальним способом стали зривати оригінали картин зі стін та обгортати їх у будівельну плівку (за правилами перевезення витворів мистецтва це неприпустимо). Прохання представити документи, що посвідчують їхню особу чи надають їм право вчиняти дані дії, вони ігнорували. У відповідь на це викликано поліцію, так як на вмовляння врегулювати питання цивілізованим шляхом сипалися лише погрози", – сказано в повідомленні Лановецької міськради з приводу цього інциденту.

За даними міськради, після прибуття правоохоронців до музею приїхав і сам Іван Марчук, який висловив бажання забрати картини до Києва.

"За словами художника, його творами повинен милуватися весь світ, а не тільки сільські жителі. Міськрадою складено акт про передачу Івану Степановичу 41 картини, 9 картин, виконаних у стилі графіки, та 2 керамічних виробів. Дуже шкода, що мала Батьківщина митця залишилася без його творів", – йдеться в повідомленні мерії.

Водночас в коментарях дописувачі обурюються, що після закриття школи в Москалівці місцева влада не знайшла ресурсів для забезпечення умов функціонування музею митця.

Хто такий Іван Марчук

85-річний художник Іван Марчук має чисельні нагороди і світове визнання, зокрема, є членом "Золотої гільдії" Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі, внесений до британського рейтингу "Сто геніїв сучасності".

Марчук є почесним жителем Тернополя, Києва, Канева. Нещодавно аналогічне звання він отримав і від Лановецької ОТГ.

У червні 2021 року картина художника "Золота ніч", написана у 1981 році, була продана аукціонним домом "Золотое сечение" за 96,8 тис. доларів. На сьогодні це найвища вартість картини українського художника, яку цінителі мистецтва пропонували на відкритих торгах.

У травні президент Володимир Зеленський підписав указ "Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука".

Автор: Григорій Бондар