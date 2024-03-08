Глава держави не часто бачиться з донькою і сином.

Діти президента Володимира Зеленського зараз знаходяться в Україні - в однакових умовах з дітьми усіх українців, які залишаються в країні. Про це Зеленський розповів журналісту Бруно Веспі під час інтервʼю для італійського телеканалу Rai 1.

Президент розповів, що його діти навчаються в Україні, як і всі українські діти - одночасно в комбінованих онлайн й офлайн форматах. "Моя донька - студентка, а син - навчається у школі", - сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що сумує, адже бачить своїх дітей не дуже часто. "Вірю, що вони мене люблять, і міцно обіймають, тому що люблять, а не тому що ми рідко бачимося", - сказав Зеленський.

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Він сказав, що сім'я - це найдорожче для нього та дружини Олени.

"Дружину бачу частіше. Вона допомагає мені. У неї є свої гуманітарні проекти. Частіше, тому що вона приходить до нас в офіс, і працює тут. Я думаю, що мої діти і моя сім'я знаходяться у таких самих умовах, як і всі діти українців, які знаходяться в Україні", - сказав Зеленський.

Діти Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський раніше заявляв, що його діти не збираються їхати з України.

Старшій дочці президента - Олександрі - вже 19 років. Вона навчається на юридичному факультеті. А синові Кирилу всього 10. Він ще школяр.

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