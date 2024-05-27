Глава держави проведе зустрічі з президентом і прем'єр-міністром Португалії.

Після візиту до Іспанії президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, відвідає також сусідню Португалію. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Португалії.

Зазначається, що Зеленський відвідає Португалію на запрошення її президента Марсело Ребелу ді Соузи і прем'єр-міністра Луїса Монтенегро. З ними заплановано зустрічі.

Робочий візит Зеленського є частиною спільного наміру щодо поглиблення відносин між країнами з особливою увагою на зміцненні співпраці в галузі безпеки і оборони.

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Цей візит стане можливістю для Португалії ще раз підтвердити відданість суверенітету і територіальній цілісності України, а також збереженню політичної, військової, фінансової і гуманітарної підтримки для України, йдеться у повідомленні.

Візит Зеленського в Іспанію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, Зеленський відвідав Іспанію. У Мадриді спільно з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом була укладена Угода про співробітництво у сфері безпеки. Іспанія до 2027 року надасть 5 млрд євро на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Цього року Іспанія запланувала виділити 1 млрд євро на військову підтримку України.

Зеленський зазначив, що сьогодні обговорив з прем'єром Іспанії подальше посилення української протиповітряної оборони і те, як Іспанія може цьому допомогти.

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