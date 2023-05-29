Для реалізації цих норм законопроекту, за словами нардепа Железняка, необхідно орієнтовно до 10 млрд грн з бюджету.

У Верховній Раді запропонували як вирішити проблему з доплатами українським військовим. Також торкнулися питання збільшення відпусток для військовослужбовців та підготовки мобілізованих.

У ВР зарєстровано законопроект від парламентської робочої групи "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер 9342). Він має вирішити питання, які виникли після скасування доплат українським військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

Законопроектом передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тисяч до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Крім того, пропонується військовослужбовцям строкової служби щомісячно виплачувати додаткову винагороду в розмірі 6 тисяч гривень.

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Виплати у 6 тисяч гривень на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво), пов’язану із захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби. Для курсантів вишів виплачується додаткова винагорода у розмірі 2350 грн на місяць.

Також законопроектом передбачено збільшення терміну відпусток для військовослужбовців. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Крім того, всі мобілізовані, які раніше не проходили службу у військових формуваннях, не можуть брати участь у бойових діях, якщо вони не пройшли курс базової військової підготовки. І такий курс підготовки не може бути меншим ніж один місяць.

Народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram повідомив, що для реалізації цих норм законопроекту знадобиться орієнтовно до 10 млрд грн з бюджету. При цьому зазначив, що у цьому році це складе понад 1,9 млрд грн до кінця року. Він також зазначає, що до законопроекту будуть подавати зауваження, тому він не знає, "чи швидко буде прийняття".

Доплати військовим в Україні

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії український уряд затвердив додаткові винагороди для військових, зокрема, військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, встановили додаткову виплату у розмірі 100 тисяч гривень на місяць, а також встановили додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень на місяць для службовців інших військових та силових підрозділів.

Пізніше уряд вирішив, що з 1 лютого доплати матимуть лише ті, хто виконує бойові завдання.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень, ухваливши законопроект №8312. Але він був заблокований постановою, що не дозволяє його підписати головою ВР та передати на підпис президенту.

В інтерв'ю Forbes міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що для повернення доплати українським військовим у розмірі 30 тисяч гривень потрібно підвищення податків, бо інших коштів на це немає.

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