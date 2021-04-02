2 квітня відзначається Всесвітній день розповсюдження інформації щодо проблем аутизму.

Перша леді України Олена Зеленська вважає за необхідне вживати вагомих кроків на шляху до взаєморозуміння і взаємоповаги з людьми з аутизмом.

На своїй сторінці у Facebook вона поділилася порадами для спілкування з такими людьми.

“Сьогодні Всесвітній день поширення інформації про аутизм, і це гарна нагода поговорити про тих, хто живе з цим розладом. Аутизм не є хворобою, тим паче психічною – це комплексний стан, розлад розвитку людини”, - зазначила Олена Зеленська.

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Перша леді розповіла, що люди з аутизмом – дуже різні: хтось може жити самостійно, а комусь необхідна підтримка протягом усього життя, хтось має надзвичайні таланти та здібності, а хтось потребує всебічної допомоги у навчанні, хтось користується мовою, а хтось комунікує лише картинками.

Дружина президента поділилася декількома підказками, які можуть допомогти під час спілкування з людиною з аутизмом, зокрема зауважила, що, говорячи про людину з аутизмом, потрібно на перше місце ставити «людина», а потім – діагноз: «людина з аутизмом», «людина з РАС», «людина у спектрі аутизму» замість дискримінаційного «аутист».

Крім того, вона порадила щоразу, коли бачите чиюсь незвичну поведінку, рухи, вигукування або гучну істерику в дитини – не лякатися, а запропонувати свою допомогу. За її словами, це може бути, наприклад, нервове перевантаження, і в такому разі подібна увага та небайдужість допоможуть людині з аутизмом заспокоїтися.

“В Україні ще багато роботи задля створення рівних умов і можливостей для гідного життя кожного, але вже сьогодні ми всі можемо зробити вагомі кроки на шляху до взаєморозуміння і взаємоповаги. Мені б дуже хотілося, щоб ЗМІ приділяли увагу цій темі, особливо сьогодні. Давайте разом поширювати інформацію”, - підкреслила Зеленська.

Довідка УНІАН. 2 квітня відзначається Всесвітній день розповсюдження інформації щодо проблем аутизму.

Аутизм (термін походить від грецького слова autos - «сам») – це порушення розвитку нервової системи, яке проявляється в ранньому дитинстві і не залежить ані від статі, ані від расової приналежності чи соціально-економічного статусу.

Мета Дня – підтримка людей, котрі страждають на аутизм, а також поліпшення умов їхнього життя – зокрема, гарантування доступу до якісної освіти, надання гідної праці, створення належних умов для економічного зростання тощо.

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Автор: Вікторія Гордієнко