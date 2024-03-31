Все частіше підрозділи застосовують маркетинг для того, щоб залучити якомога мотивованіших бійців.

Виснажені українські бригади все частіше покладаються на маркетинг, щоб залучити новобранців.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, більшість підрозділів вважає, що офіційна система призову є нефункціональною. Бригади розпочали власні кампанії рекрутингу, щоб поповнити виснажений особовий склад.

За останні місяці в Києві, столиці та інших українських містах значно побільшало білбордів, сповнених патріотичними закликами. Але більшість кампаній ініціюють не політичне та військове керівництво країни. Це ініціативи виснажених бригад, які взяли справу у свої руки, уникаючи офіційної системи мобілізації.

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"Ці кампанії набагато ефективніші, тому що ми отримуємо саме тих людей, які нам потрібні", - сказав Дмитро Козятинський, бойовий медик, рекрутер батальйону "Вовки Да Вінчі".

Батальйон наразі шукає близько 500 новобранців на вакансії медиків, механіків і саперів та інших. Рекрутери проводять тривалі співбесіди, намагаючись знайти посади, які відповідають навичкам кандидатів. Люди можуть відмовитися після кількох днів навчання, якщо їм це не подобається.

Видання зазначає, що рекрутинг - це велика зміна в порівнянні з мобілізаційним процесом в армії, який не дозволяє людям обирати свою позицію. Багато українців побоюються, що в разі призову їх відправлять прямо в окопи без ​​підготовки. Критики також кажуть, що офіційний призов є надто агресивним і загруз у радянській бюрократії та корупції .

Минулої неділі командувач сухопутними військами України Олександр Павлюк заявив, що критика офіційного процесу мобілізації не приносить користі військовим зусиллям. "Ми змінюємося, ми бачимо свої недоліки і щодня працюємо над тим, щоб ставати кращими", – сказав він.

Високопоставлений український військовий на умовах анонімності сказав, що бригади можуть вільно проводити власні кампанії рекрутингу, але армія контролює їхню діяльність.

У війні, де солдати постійно перебувають під вогнем безпілотників і снарядів, ризики воювати в підрозділах на передовій, таких як "Вовки Да Вінчі", залишаються дуже високими. Але підрозділ намагається розвіяти страхи людей, закликаючи до патріотизму в межах масштабної піар-кампанії.

"Це як ринок. Ви повинні спробувати знайти людей, використовуючи маркетингові методи", - каже Мирослав Гай, офіцер із цивільно-військових відносин бригади спецназу імені Івана Богуна.

Підрозділ "Вовки Да Вінчі" заявив, що покладався на мережу прихильників для розробки та виробництва своєї реклами, а офіс надала безкоштовно Київська міська рада.

Необхідність поповнення українських збройних сил була очевидна вже кілька місяців. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що у війні загинула 31 тисяча військових, що, швидше за все, занижує реальну кількість жертв. Воєначальники закликали його збільшити кількість призовників, щоб компенсувати втрати та витримати ще один рік запеклих боїв.

Але законопроект про мобілізацію, який міг би прокласти шлях до широкомасштабного призову, затримується в парламенті місяцями.

Водночас офіцери скаржаться, що призовники, яких набирає офіційна система, часто надто старі, зі слабким здоров’ям і немотивовані. Офіцер батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла, що з 200 призовників, які прийняла бригада, лише 25 виявили бажання воювати.

"Наше завдання – швидше набрати добровольців, щоб у нас було менше тих абсолютно немотивованих людей", – сказала Михайлова.

Сторінка підрозділу в Instagram, за якою стежать майже 50 000 людей, стала ключовим рушієм цих зусиль. Останніми тижнями "Вовки Да Вінчі" опублікували кілька відео про роботу саперів і операторів безпілотних літальних апаратів або підготовку солдатів-штурмовиків.

Ким ти хочеш стати?

Великий плакат із зображенням загиблого командира Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" висить в офісі поруч із фотографіями батальйону у цивільному та військовому одязі, натякаючи, що кожен може стати солдатом.

Журналісти були присутніми на деяких співбесідах. Зокрема, рекрутер Євген Григор’єв запитав Олега Грешка, худорлявого 20-річного хлопця з маленькою борідкою, який зайшов до офісу батальйону, що ким він хоче стати.

"Піхота", - швидко відповів Грешко.

Інша новобранка Марина Коваленко, яка проходила навчання в батальйоні та планує працювати діловодом, розповіла, що її привабив індивідуальний підхід у частині. "Тут у вас є можливість вибрати те, що вам більше підходить, і поговорити про це", - сказала вона.

"Багато бригад прийняли такий підхід, пам’ятаючи про те, що війна затягується, люди хочуть обирати і контролювати своє майбутнє в армії", - сказав Владислав Грезєв, керівник Lobby X, однієї з найбільших в Україні онлайн-платформ для найму, яка створила спецрозділ для військових вакансій.

Він також сказав, що близько 500 військових частин опублікували вакансії на платформі, близько 3200 відкритих вакансій і майже 80 000 заявок. Кандидатам пропонується знайти посаду, яка їм підходить.

Бригади рекламують багато небойових посад, наприклад, кухаря військової розвідки та цифрового дизайнера в десантно-штурмовій бригаді, а також обіцяють хороше спорядження та кращу підготовку, ніж призовникам.

Козятинський з "Вовків Да Вінчі" сказав, що "існує певна конкуренція" між підрозділами, щоб залучити найкращих новобранців. За його словами, Третя десантно-штурмова бригада, підрозділ українських сил спеціального призначення, "поки що перемагає", частково завдяки своїй сильній присутності в соціальних мережах.

На вулицях Києва важко не помітити плакати призову бригади. На них українські десантники протистоять солдатам-зомбі на тлі заходу сонця.

"Боротьба", - написано на плакатах великими помаранчевими літерами.

Підрозділ також намагався подолати прірву між цивільним населенням і військовим, проводячи кожні кілька місяців військові навчання зі зброєю, яка стріляє пластиковими снарядами під Києвом, де публіка могла спілкуватися з резервістами бригади та інструкторами.

Семен Гагарін, 33-річний менеджер компанії з виробництва меду, сказав, що не думає, що кампанія змінить думку тих, хто відмовляється служити .

Але він визнав, стоячи біля плаката з призовом у центрі Києва, що "це більше тисне на всіх" і може переконати людей, які вагалися щодо вступу. За його словами, кілька друзів у його спортзалі вирішили приєднатися до Третьої десантно-штурмової бригади.

"Це наш шанс отримати мотивованих людей. Всі хочуть їх", - сказав Козятинський.

Мобілізація в Україні: останні новини

В Україні вже кілька місяців ведеться робота над новим законопроектом про мобілізацію. Його мета, зокрема, полягає в удосконаленні процесу військового обліку, на якому мають перебувати всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання.

Варто зазначити, що комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд 4269 поправок народних депутатів про мобілізацію, але рішення ще не ухвалено. Про це повідомила член цього комітету Ірина Фріз. Водночас народний депутат Роман Костенко не виключає, що парламент може розпочати розглядати законопроект в сесійній залі у другому читанні в середині квітня.

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