Це 20-річний Булат Фассахов.

Київська обласна прокуратура і СБУ встановили особу окупанта, який гвалтував жінок на Київщині під час перебування російських військ в області. Військовим злочинцем виявився 20-річний Булат Фассахов, радіотелефоніст з 30-ї окремої мотострілецької бригади.

Інформацією про гвалтівника поділилася генеральний прокурор України Ірина Венедиктова на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Це вже другий викритий російський гвалтівник — 20-річний Булат Фассахов — радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ. Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили і повідомили його про підозру в порушенні законів і звичаїв війни", — написала Венедиктова.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів про два військові злочини Фассахова. У березні 2022 року він разом з товаришем по службі увірвалися в приватний будинок в селі Броварського району. Рашист наказав спільнику закрити всіх жителів у підвалі, крім однієї жінки. Фассахов залякав її зброєю і розправою над сім'єю, а потім згвалтував.

Через кілька днів окупант скоїв аналогічний військовий злочин. Він разом з трьома товаришами по службі увійшли в інший будинок. Сім'ю вивели на вулицю, а всередині залишили жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи смертю.

"Встановлення решти причетних до цих звірств триває. Якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця ЗС РФ до інших воєнних злочинів або щодо його спільників — сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", — підсумувала Венедиктова.

Нагадаємо, у першій половині квітня українські правоохоронці встановили особу псковського десантника, який згвалтував немовля. Рашиста звуть Олексій Бичков, а служить він у військовій частині №64044.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: