Президент наголосив, що саме з такими діями тепер буде асоціюватися російська армія.

Президент України Володимир Зеленський заявив про встановлення особи російського десантника з Пскова, який зґвалтував немовля та міг воювати в Україні.

Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Литви.

Президент розповів про звірства окупантів й про жахливий випадок, про який стало відомо нещодавно. Псковський десантник знущався з немовляти, його особу вже встановили.

"Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат і зовсім маленьких дітей. І навіть немовля. Про це просто страшно зараз говорити, але це правда, це було. Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков зі Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео, відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовляти. Ось такий російський військовий, "захисник дітей", ось така спецоперація, яку спланували у Москві, ось така історія боротьби за "руський мір". Ось із таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники зі Пскова", - заявив Зеленський.

За словами президента, російські пропагандисти вже могли почати виправдовувати вчинок десантника та казати, що "такого не було". Окрім цього, пропагандисти могли навіть сказати, що це був "захист".

"Впевнений, захист російськомовних, і цей злочин, як і кожен такий злочин, залишиться на відповідальності, у тому числі і пропагандистів, і в тому числі тих, хто виховує таких десантників зі Пскова, і у тому числі тих у Європі, хто досі не вимикає російську пропаганду з телемереж", - заявив Зеленський.

Він також поцікавився, як на вчинок десантника реагує міністр оборони РФ та інші автори ідеї розпочати повномасштабну війну.

"Може міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей? До себе додому, дітей і онуків своїх. Чи він не хоче цього? Впевнений, побоїться", - додав президент.

Десантник Бичков: що про нього відомо

9 квітня у РФ затримали солдата Олексія Бичкова. Він записував відео із сексуальним насильством над немовлям, його десантник навмисно або випадково надіслав своїм товаришам зі служби. Бичков служить у військовій частині №64044 у передмісті Пскова. За інформацією ЗМІ, всі військові з’єднання Псковської області зараз воюють в Україні.

Бичков має сторінку у російських соціальних мережах. Там він також викладав відео зі знущаннями з дітей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Бучі окупанти випалювали людям очі, відрізали частини тіла, мучили дорослих і дітей.

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