Всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені.

У 2023 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вступатимуть до вищих навчальних закладів дистанційно. Вони не складатимуть національний мультипредметний тест.

Як повідомили в Мінреінтеграції, наразі процедура вступу перебуває на стадії опрацювання, її оприлюднять пізніше. Проте вже зараз відомо, що після зарахування до вишу впродовж трьох місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти.

"Всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. Детальніше про їх застосування буде відомо навесні", – наголосили в міністерстві.

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Вступ 2023: що відомо

Через війну Росії проти України цьогоріч випускники шкіл, як і минулого року, замість ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест.

Експерт з освітніх питань Олександр Кондратюк заявив, що мультипредметний тест 2023 року буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування. Завдання для випускників будуть профільного рівня з відкритими відповідями, а часу на їх виконання відводять у 4 рази менше, ніж було на ЗНО.

20 січня 2023 року у Міністерстві освіти і науки України представили модель вступної кампанії-2023 для українських випускників в умовах воєнного стану. Під час презентації цієї моделі стало відомо, що реєстрація на вступ за моделлю національного мультипредметного тесту у 2023 році стартуватиме у квітні

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