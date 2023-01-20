Усього буде три іспити: два обов'язкових предмети (українська мова та математика) та один предмет на вибір, а вступники з окупованих територій можуть складати іспити дистанційно.

У Міністерстві освіти і науки України представили модель вступної кампанії-2023 для українських випускників в умовах воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на брифінгу щодо моделі вступної кампанії у 2023 році в умовах воєнного стану.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що МОН, комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з врахуванням безпекової ситуації та побажань батьків і вчителів спільно узгодили модель вступу в рамках вдосконаленого національного мультипредметного тесту у 2023 році. Відповідні напрацювання передадуть на розгляд парламенту.

Шкарлет розповів, що тест триватиме 180 хвилин і складатиметься з двох обов'язкових предметів і одного з предметів на вибір. Три іспити проводитимуться в один день.

"Реєстрація на вступ за моделлю національного мультипредметного тесту у 2023 році стартуватиме у квітні", - сказав Шкарлет.

Також, за його словами, було узгоджено позицію, відповідно до якої усі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих або деокупованих територій матимуть можливість вступати за дистанційною моделлю.

"Впродовж трьох місяців вони повинні укласти договір, приїхавши до закладу освіти і приступивши до навчання", - зауважив міністр.

Він додав, що окрема категорія вступників стосуватиметься закладів військової освіти і спеціальної мови навчання, куди вступатимуть за їхніми правилами прийому.

Своєю чергою народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що двома обов'язковими предметами тесту будуть українська мова та математика. На вибір буде той предмет, який є профільним для вступу на певну спеціальність: біологія, хімія, фізика, англійська мова, історія або інші дисципліни.

"Ми хочемо, щоби абітурієнти проявили свої найкращі здібності", - сказав Бабак.

Він уточнив, що тест у межах 180 хвилин матиме три блоки запитань з трьох предметів.

"Ці 180 хвилин розраховані на усі блоки. Тобто, одному можна приділити більше часу, а іншому – менше", - додав Бабак і заявив, що сьогодні на засіданні профільного парламентського комітету буде схвалено відповідний проект закону.

Бабак прогнозує, що у підсумку законопроект буде проголосовано на найближчому засіданні Верховної Ради.

Також народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що вступна кампанія будується на двох головних засадах – на безпеці і на загальному збереженні принципів зовнішнього незалежного оцінювання в умовах війни.

ЗНО 2022 в Україні скасували

У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну було скасовано проведення ЗНО. Замість нього було вперше запроваджено складання національного єдиного мультипредметного тесту, який складався з трьох навчальних дисциплін: української мови, математики та історії України.

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