Експерт прогнозує значно гірші бали за підсумками тестування, ніж у попередні роки.

Експерт з освітніх питань Олександр Кондратюк заявив, що мультипредметний тест 2023 року буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування. Завдання для випускників будуть профільного рівня з відкритими відповідями, а часу на їх виконання відводять у 4 рази менше, ніж було на ЗНО.

"Пропонується чотири завдання профільного рівня з математики, де взагалі немає відповідей, їх треба буде писати вручну. Шість профільних завдань з фізики, шість таких з хімії, також пропонують з англійської мови по всім 32 завданням вручну писати відповіді, встановлювати відповідності – це все небо і земля, порівнюючи з тим, яким був мультитест у 2022 році. Так само є ускладнення з історією, замість 100 обіцяних років треба буде знати період у чотири сотні років", – пояснив він в ефірі "Еспресо".

За словами Кондратюка, межа "нескладання" іспиту буде встановлена на рівні 130 балів.

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"Якщо говорити відверто, то жодної прив'язки школи до мультитесту не існує. Щодо обов'язковості предмета історії у тестуванні, то дивно, що у країні, де йде війна, пропонують зробити історію необов'язковим предметом. Але, якщо хтось прийняв факт, що буде тільки три предмети, то це все ще не так. Всім зрозуміло, коли буде розглядатися новий перелік предметів для мультитесту у Верховній Раді, то з великою імовірністю, історію знову зроблять обов'язковим предметом. А ці три предмети, які я описав, значно жорсткіші, бо мають профільні завдання з відкритими відповідями й 2 хвилини на кожне запитання, а це у 4 рази менше, ніж на ЗНО. У цьому році складність буде серйозна, що призведе до значно гірших балів у порівнянні з минулими роками", – зазначив експерт.

НМТ-2023: що відомо

В 2023 році, як і у попередньому, через війну не будуть проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Знання випускників оцінюватимуть за допомогою національного мультитесту.

Наприкінці листопада 2022 року МОН підготувало альтернативу зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у заклади вищої освіти у 2023 році. Очільник міністерства Сергій Шкарлет тоді зазначив, що НМТ дає можливість випускникам за межами України скласти тест і вступити до українських вишів.

20 січня 2023 року у Міністерстві освіти і науки України представили модель вступної кампанії-2023 для українських випускників в умовах воєнного стану. Було узгоджено модель вступу в рамках вдосконаленого національного мультипредметного тесту.

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