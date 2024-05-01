Наразі чиновники з новою опікункою вирішують питання щодо корекції зору дівчинки.

Донька найстаршої породіллі України Валентини Підвербної Анна вже кілька тижнів проживає у новій сім'ї у Чернігові.

Як повідомив заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш у коментарі Суспільному, тимчасову опіку над дівчиною взяла на себе давня знайома родини Підвербних, 50-річна сусідка Олена. У новій родині дівчинка відчуває себе щасливою.

Олена разом із Валентиною Підвербною відвідувала одну із релігійних організацій, підтримувала контакт з Анною і подала заяву про тимчасове опікування над нею.

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"Вона весь цей час підтримувала зв'язок з Анею. Вона написала заяву, щоб взяти під тимчасову опіку дитину. Ще до того моменту, коли дівчинка потрапила до терцентру, в них з Оленою вже були дружні стосунки", - розповів Блауш.

За словами чиновника, він підтримує постійний контакт з дівчинкою та регулярно спілкується з нею через соціальну мережу Instagram. Блауш стежить за процесом адаптації Анни до нової сім'ї.

"Аня щаслива і дуже хотіла до неї. Їй із нею подобається більше, ніж із мамою. Вони там разом і уроки вчать і займаються... Наскільки я отримую зворотний зв'язок від Ані - Аня щаслива", – розповів він.

Дівчинка перебуває з Оленою вже протягом кількох тижнів. Блауш поспілкувався телефоном з новою опікункою.

"Досі відкрите питання щодо корекції зору Ані й треба зробити ще ряд маніпуляцій до самої операції. Тому ми тримаємо зв'язок", – повідомив Блауш.

Що відомо про скандал довкола найстаршої матері України та її доньки

Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

Цієї весни довкола найстаршої матері України розгорівся скандал – її 12-річна донька поскаржилася на знущання матері, побиття й булінг.

Підвербна обвинувачення відкинула й завила, що її доньку нібито хтось переконує публікувати дописи зі скаргами на неї.

Згодом виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення забрати доньку у 78-річної матері. З того часу вона перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації під Черніговом. Потім суд поставив вилучити дитину у матері.

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