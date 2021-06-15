У відповідь на критику дівчина заявила, що від "націоналізму нікому краще не стане".

18-річна мешканка Ірпені Київської області Діана Калєганова негативно висловлювалася про українську мову.

Про це пише ТСН.

Свої роздуми з приводу державної мови дівчина, яка зазначила, що навчається на журналіста, опублікувала у Stories Instagram. На світлині користувачка залишила підпис: «Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык».

У відповідь на критику з боку проукраїнськи налаштованих громадян власниця сторінки заявила, що від «націоналізму нікому краще не стане, а ви так і залишитеся нещасливим людьми». А потім додала: «не думала, що прокинуся такою популярною».

Крім того, у чаті з підписниками вона пояснила, що є росіянкою: «Я така сиджу після цих слів і така: Зай, тобі моє прізвище ні про що не каже? Ні про що, бл*ть? Калєганова. Це російське прізвище, розумієш? Я – росіянка. Зі мною Бог».

Згодом вона опублікувала окремий ролик з начебто вибаченнями перед тими громадянами, які «топлять за українську мову без націоналізму, фанатизму тощо».

«Я не збираюся вибачатися перед людьми неадекватними, які пишуть моїй мамі, телефонують моїй мамі, телефонують шефу моєї мами. Які пишуть, що обмажуть мене спер***, що пустять по колу, щоби я здохла від СНІДу, що вони прийдуть під мій дім і вб’ють мене. Перед цими людьми я вибачатися не буду. Врешті у нас в країні – свобода слова. … У будь-якому разі я залишаюся при думці, що українська мова мені не імпонує, я буду говорити російською. Через це мене ніхто не має права принижувати, погрожувати, ви мені нічого за це не можете зробити. Тільки лише писати мені й казати, яка я тв*рь», – заявила вона.

Як пишуть ЗМІ, у школі дівчину характеризували як агресивну – вона грубіянила вчителям й не товаришувала з однокласниками.

«Надзвичайно недисциплінована, агресивна, постійно конфліктує з учителями та учнями, грубіянить усім, з однокласниками не спілкується, ображає їх, використовуючи нецензурну лексику», – розповіла директорка школи міській раді.

Дівчина, навчаючись у школі, жила з бабусею, її батьки розлучені та, за словами директорки, ніякого впливу на дитину не мали.

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Автор: Яна Ставська