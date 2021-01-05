Негативне сприйняття привітання президента було більше серед жителів Сходу України і старших за віком опитаних.

Майже 45% українців позитивно оцінили привітання президента України Володимира Зеленського у новорічну ніч.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 4 січня.

Читайте такожСтепанов назвав товари, якими дозволено торгувати під час січневого локдауну

За даними опитування, 70% українців бачили привітання Зеленського у новорічну ніч. З них 43% оцінили його позитивно, 35% - нейтрально, 21% - негативно.

Негативне сприйняття привітання президента було найбільше серед жителів сходу України та старших за віком опитаних. Також його негативно сприйняли виборці партій - Шарія, «Опозиційна платформа - за життя», «Європейська солідарність» і «Свобода».

*** В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк