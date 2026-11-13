Перетворилась на місто-привид: з'явились кадри з окупованої Голої Пристані

В даний час в самій Голій Пристані проживає 1600 людей, в тому числі 45 дітей.

Тимчасово окупована Гола Пристань Херсонської області перетворилася на місто-привид з порожніми буднками, розбитими магазинами та безлюдними вулицями.

Про це повідомила Голопристанська міська військова адміністрація (МВА) у Facebook. На оприлюднених кадрах видно наслідки від підриву росіянами Каховської ГЕС та перебування окупантів у місті. На вулицях Санаторній, Радісній, "200 років" та Тараса Шевченка майже немає людей, а більшість будинків понівечені або зруйновані.

Голопристанська МВА повідомила, що до лютого 2022 року на території громади проживали 34,4 тис. людей, а зараз - близько 6 тис. осіб, з яких у самій Голій Пристані - 1600 жителів, в тому числі 45 дітей.

Гола Пристань і підрив Каховської ГЕС

Найбільшої катастрофи місто зазнало 6 червня 2023 року, коли росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Тоді місто майже повністю пішло під воду - рівень затоплення сягав 4 м.

Окупанти тоді залишили українців помирати на дахах будинків і блокували доступ українських волонтерів до затоплених осель.

Точна кількість загиблих досі невідома, оскільки тіла багатьох лдей так і залишилися під завалами розмитих водою будинків.

Як окупували Голу Пристань

Російські війська захопили територію громади наприкінці лютого 2022 року, наступаючи з анексованого Криму. Місцеве населення чинило спротив загарбникам і постыйно виходило на мітинги із українськими прапорами.

Через відкриту проукраїнську позицію 28 березня 2022 року росіяни викрали мера Голої Пристані Олександра Бабича. Він і досі перебуває в російському полоні.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня 2023 року окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело до затоплення майже багатьох населених пунктів Херсонської області, в тому числі на окупованій території.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією.

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