Кожній людині доведеться довести мету поїздки.

Нещодавно Уряд України змінив порядок перетину кордону для медійників й представників сфери культури та інформаційної сфери. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, до документів, необхідних для перетину кордону, додався лист щодо підтвердження участі у конкретному заході.

"6 березня набрати чинності зміни, які стосуються представників медійної сфери та сфери культури. Й тепер чітко прописано порядок подання запиту й до Міністерства культури, якщо такі особи планують виїхати за межі України для участі в якихось заходах. Власне якщо говорити про сам перетин кордону, то наші інспектори перевірятимуть лист-клопотання від Міністерства культури, який має надійти до адміністрації Держаної прикордонної служби відносно тої чи іншої особи", - заявив Демченко в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, має бути обов’язково запрошення від приймаючої сторони, куди планують їхати певні особи, обов’язково - військовий обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування, паспортні документи, які перевірятимуть прикордонники безпосередньо в пункті пропуску

Відео дня

"Окрема умова – підтвердження мети поїздки. Якщо раптом з’ясується, що людина їде не на той захід, куди його делегують, то через непідтверджену мету поїздки може бути відмова. Додалося з документів - лист, який повинна мати при собі людина, щодо участі у конкретному заході", - зазначив речник ДПСУ.

Він не став розкривати всіх деталей того, як саме перевірятимуть мету поїздки, але зазначив, що прикордонники у такому разі можуть контактувати з іншими службами, напрямками стосовного того, чи відбувається певний захід, чи запрошували певну особу. Крім того, кожну людину опитають, зокрема про те, що вона робитиме на відповідному заході тощо, та потім прийматиметься остаточне рішення про дозвіл перетину кордону.

В Україні змінили правила виїзду за кордон для митців та медійників - подробиці

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України, з посиланням на постанову Кабінету міністрів №244 від 4 березня 2025 року, попередила, що про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які належать до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

Отже, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів: листа Мінкультури та стратегічних комунікацій (МКСК) або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки; запрошення іноземної організації (з перекладом українською); військово-облікового документа з відповідними відмітками ТРЦ та СП.

Вас також можуть зацікавити новини: