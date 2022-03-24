Найбільше пропозицій роботи - у сфері роздрібної торгівлі.

Через війну велика частка українського бізнесу або повністю припинила, або призупинила свою діяльність, проте є компанії, які продовжують працювати та надавати роботу українцям.

Як повідомила УНІАН прес-служба кадрового порталу grc.ua, ринок праці оговтався від цілковитого завмирання та існує в умовах війни.

"За останній тиждень відбулося зростання кількості нових резюме, розміщених на сайті grc.ua, на 69%. Також зросла активність пошукачів. Кількість відгуків на вакансії, порівняно з попереднім тижнем, збільшилася на 30%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакансій, які відкрилися після початку війни, небагато, але вони є. Найбільше пропозицій роботи у сфері роздрібної торгівлі – з метою забезпечення населення харчовими продуктами та першої необхідності рітейл намагається зберегти роботу своїх магазинів. Зараз пропозицій роботи у роздрібній торгівлі найбільше серед інших професійних сфер – 42% від усіх актуальних вакансій в Україні.

Потрібні також спеціалісти у сфері перевезень, логістики, складів та ЗЕД (8% вакансій від усіх актуальних). Не так багато, як у мирні часи, пропозицій роботи в сфері інформаційних технологій, лише 7% від усіх актуальних. Є робота також у компаніях галузей Нафта та газ (6%), Послуги для бізнесу (6%), Металургія та металообробка (5%).

До десятки галузей, в яких трохи більше роботи, аніж в інших, входять також Видобувна галузь (4,3% від усіх вакансій), Сільське господарство (4,1%), Фінансовий сектор (3,4%), Медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%), Харчові продукти (2,5%).

"Якщо аналізувати всі відкриті на сьогодні вакансії, то середня заробітна плата в них складає 26900 грн. Найбільше пропозицій роботи (40%) із зарплатою 16 600 грн, ще у чверті (26%) вакансій зазначена зарплата у розмірі 26 300 грн. Майже у шостій частині вакансій пропонують 35900 грн щомісячної компенсації. В 12% вакансій зарплата від 45600 грн. Найвищу зарплату від 55300 грн пропонують у 6% вакансій", - йдеться в повідомленні.

Якщо раніше лідером серед регіонів із найбільшою заробітною платою тривалий час був Київ, то зараз він на 4 сходинці рейтингу. В Києві зараз середня заробітна плата у відкритих вакансіях складає 25000 грн. Найвищі зарплати зараз пропонують у Львівській області (30300 грн), Дніпропетровській області (27900 грн), Одеській області (27400 грн), у Харківській та Житомирській областях - 24000 грн.

Нагадаємо, в Україні у межах програми з підтримки економіки запроваджується програма працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. За кожну таку людину держава сплатить роботодавцю, який прийме її на роботу, по 6500 гривень протягом двох місяців. Це компенсація витрат бізнесу на зарплату таких працівників.

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