У коментарі до фото Ліберови розказали, що спілкувались зі звільненим з полону героєм, і анонсували інтервʼю.

Українські фотографи-документалісти Костянтин і Влада Ліберови поділились новими фото прес-офіцера полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест", який став відомий усьому світу завдяки своїм світлинам з "Азовсталі" у блокадному Маріуполі. У вересні його разом із ще 200-ма українцями повернули з російського полону.

Знімки "азовця" фотографи оприлюднили в Instagram.

Дмитро розповів їм, що не хотів виглядати як жертва, тому одразу після полону привів себе до ладу.

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"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", – цитують вони слова "Ореста".

"Якщо ви спитаєте нас сьогодні, хто зробив головне фото цієї війни, нашою відповіддю буде - він, Орест. Але він цього начебто не усвідомлює. Більш того, саме Орест, не знаючи того, став людиною, яка не дала нам з Владою кинути документувати війну", - зазначили фотографи.

У коментарі до фото Ліберови розказали, що спілкувались зі звільненим з полону героєм, і анонсували інтервʼю.

"Ми багато спілкувались вчора, і про Маріуполь, і про полон, і про звичайне життя. Ви почуєте ці історії з майбутніх інтерв'ю. А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили", - написали Ліберови.

Дмитро "Орест" Козацький: що відомо про героя

Як писав УНІАН, Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Напередодні потрапляння в полон російських окупантів український захисник виклав у Twitter серію фотографії захисників "Азовсталі". Він закликав до їхнього поширення.

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – написав Козацький 20 травня.

На початку червня захисника Маріуполя нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022. А його фільм "Останній день на Азовсталі" отримав премію цьогорічного фестивалю документального кіно Kharkiv MeetDocs.

Після потрапляння у полон Козацький кілька разів виходив на зв’язок. Вперше він вийшов на зв’язок з мамою наприкінці травня. Потім на початку серпня він дзвонив рідним в присутності "слідчого". В короткій розмові він розповів, що перебуває в Донецьку, живий та здоровий.

Обмін полоненими: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з ворожого полону 215 захисників. Обміняти вдалося 124 офіцера і п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

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