Тільки після виходу з полону "Орест" дізнався, що його легендарний знімок отримав багато міжнародних нагород.

Знаменитий фотограф з "Азовсталі" Дмитро Козацький розповів, як створив легендарне фото з променем світла, яке стало уособленням сили духу усіх захисників Маріуполя.

"Орест" в ефірі "Сніданку з 1+1" поділився, що побачив кадр під час переходу з одного бункера в інший.

"Перший кадр я зробив з фронтальним світлом, просто поставив телефон, подумав, що потрібно затестувати. І наступного дня, здається, я пішов туди вже з камерою робити знімок. У мене часто буває, що я фотографую сам себе, а штативом використовую якісь цеглини, палки, на щось таке опираю. І тут штатив вже був втраченим, тому я чимось підпер фотоапарат, поставив на таймер, побіг і вийшло це фото. І вже згодом ця фотографія стала такою символічною", - зізнався він. Відео дня

Тільки після виходу з полону "Орест" дізнався, що його легендарний знімок отримав багато міжнародних нагород. Він неймовірно вражений таким результатом, проте ставиться до цього спокійно і називає це просто своєю роботою.

Хто такий Дмитро Козацький

Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Напередодні евакуації із заводу "Орест" шокував світ роликом, який назвав "Останній день на Азовсталі".

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