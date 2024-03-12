Єврокомісія може розглянути питання щодо спрямування коштів на військові потреби для України, які були отримані від заморожених активів РФ.

На цьому тижні виконавча влада Євросоюзу може запропонувати спрямувати на військові потреби України гроші, які були отримані від податку на прибуток від заморожених активів центрального банку РФ. Таке питання винесуть на обговорення міністри фінансів ЄС вже сьогодні, 12 березня, пише Bloomberg.

Також Європейська комісія сьогодні запропонує переговорні рамки для просування процесу вступу України до ЄС. Крім того, найближчим часом в комісії спрямують платіж розміром 4,5 мільярда євро для підтримки українського бюджету.

У Bloomberg зазначили, що Європейський Союз "рухається вперед на різних фронтах", аби надалі підтримувати Україну, але спроби блоку виявилися безрезультатними через складнішу ситуацію на фронті, адже кількість снарядів для України "небезпечно зменшується".

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Допомога від ЄС: останні новини

Раніше виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що першу допомогу за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро Україна отримає в березні, а другий транш розміром 1,5 млрд євро надійде у квітні.

"Ця підтримка буде зростати і продовжує зростати день від дня", - запевнив він.

Також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва заявила, що Україна отримає обіцяний мільйон снарядів від ЄС до кінця поточного року.

"Оскільки Росія посилює її зловісні атаки на вашу країну, ми також подвоюємо нашу військову підтримку", - зазначила вона.

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