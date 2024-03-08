Раніше Європарламент підтримав створення Ukraine Facility на період 2024-2027 років.

Перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро Україна отримає в березні, а другий транш у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility", – заявив латвійський політик під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Окрім того, Валдіс Домбровскіс торкнувся питання військової допомоги Україні. Він нагадав, що за два роки війни Європейський Союз и країни-члени ЄС надали загалом 28 млрд євро військової підтримки.

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"Ця підтримка буде зростати і продовжує зростати день від дня", – заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії. Тільки на цей рік Україні планують надати як мінімум 21 млрд євро військової підтримки.

Зараз, за словами Домбровскіса, Європа продовжує робити зусилля, щоб надати Україні до кінця року 1 млн снарядів, про які було заявлено раніше.

Водночас Шмигаль зазначив, що Європейський союз дав старт чотирирічній програмі для України на 50 млрд євро – Ukraine Facility. Протягом наступних двох місяців Україна зможе отримати 6 млрд євро з цієї суми. Для цього на засіданні уряду затвердили необхідні документи. Мова йде про проекти меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення двох траншів.

Ukraine Facility – що треба знати

Раніше повідомлялось, що транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро Україна отримає в березні, однак деталей тоді озвучено не було.

Рішення про сам Український фонд глави держави та урядів країн-членів ЄС ухвалили 1 лютого. Він передбачає підтримку України впродовж 2024-2027 років.

Попередню згоду щодо створення фонду на чотири наступні роки Європарламент і Рада ЄС досягли 5 лютого. Загальний бюджет розподілили на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

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