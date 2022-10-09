Постраждали машини господаря гостьового будинку і українських біженців.

У ніч з четверга на п'ятницю в гостьовому будинку Villa Roza в 11 кілометрах від латвійського міста Резекне були підпалені дві машини – "Жигулі" 2007 року випуску і Ford 2008 року.

Про це повідомляє Латвійське радіо.

"Жигулі" належали родині біженців з Харківської області, чий будинок окупанти вже знищили. Сім'я Рощупкіних приїхала в Латвію в кінці травня разом з матір'ю-пенсіонеркою, на цій машині чоловік їздив на роботу до місцевих фермерів, де влаштувався трактористом.

Відео дня

"Ми почули крики, нам постукали у вікно – машина горить! Ми всі вибігли, почали гасити, машина повністю згоріла. Ми викликали пожежників, вони приїхали вже коли було пізно. Поліцейські опитали нас і поїхали. Незабаром дівчата, що сплять на другому поверсі, побачили, що друга машина горить. Це була машина власника [гостьового будинку]. Пожежники не встигли далеко виїхати, ми знову викликали їх і поліцію. Тоді вже було зафіксовано, що стався підпал. Тому що спочатку думали, що наша машина загорілася сама. Хоча два дні ми на ній нікуди не їздили", – розповіла Валентина Рощупкіна, дружина власника згорілого автомобіля.

Друге згоріле авто – Валерія Іванова, власника Villa Roza, що став домом для півсотні українських біженців, в основному – жінок з дітьми.

Представник поліції підтвердила журналістам обидва епізоди підпалу, розпочато розслідування.

Українські біженці в Латвії

Як повідомляло Міністерство внутрішніх справ Латвії в серпні, потік біженців з України в Латвію був постійним протягом перших місяців повномасштабної війни. 90% українців використовували країну для транзиту на шляху до інших європейських держав. Вже тоді повідомлялося, що можливості країни надавати допомогу біженців вичерпані, її надають приватні особи.

Станом на кінець серпня в країні було зареєстровано 37 332 біженця з України. 32 097 осіб отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування. 46% загальної кількості біженців становлять жінки, 22% – чоловіки, 32% – діти (переважно 2-17 років).

У той же час в'їзд росіян з шенгенськими візами з міркувань безпеки країна обмежила з 19 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: