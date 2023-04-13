Громадянин Молдови не зміг подолати інженерну перешкоду на кордоні.

В Одеській області затримали іноземного порушника держкордону, який впав у рів та заснув.

"Учора на Одещині прикордонники відділу "Старокозаче" затримали порушника, який в амурних справах незаконно перетнув кордон в Україну", - повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як виявилося, 35-річний громадянин Молдови напідпитку вирушив до своєї коханої, яка проживає в одному з населених пунктів Одеської області. Зазначається, що він не одразу зміг подолати інженерну перешкоду на кордоні, впав у рів і заснув.

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"Прокинувшись, "Ромео" спробував продовжити подорож до коханої, але на заваді стали українські прикордонники, які доставили порушника в підрозділ", - повідомили в ДПСУ.

Затриманого притягнуто до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Цікаві історії з українського кордону

Прикордонники в пункті пропуску "Табаки" запобігли вивезенню до Молдови мощей 80-ти святих та іншого церковного начиння.

У березні житель Буковини замаскувався під прикордонника і намагався переправити військовозобов’язаних через кордон, але був викритий.

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