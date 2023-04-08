Церковне начиння вилучили, відкрито кримінальне провадження.

Прикордонники в пункті пропуску "Табаки" запобігли вивезенню до Молдови мощей 80-ти святих та іншого церковного начиння.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України. Зазначається, що прикордонники Ізмаїльського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність.

"Під час огляду кабіни вантажівки Volvo у пункті пропуску "Табаки" охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих (мощі - висохлі, муміфіковані рештки людини, яку церква вважає святою), ікону та храмовий аналой (аналой - високий чотирикутний вкритий тканиною столик, що використовується під час богослужінь)", - йдеться у повідомленні.

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Як з'ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі ці предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята.

"При цьому, ковчег недбало перевозився, що призвело до випадіння мощовиків (скринька для зберігання релігійних реліквій - УНІАН) зі своїх місць", - зауважили у ДПСУ.

Так, за фактом виявлення злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України "Контрабанда" прикордонники повідомили Службу безпеки України та підрозділ Національної поліції. За результатами проведених спільних заходів зі співробітниками правоохоронних органів церковне начиння було вилучено, а також відкрито кримінальне провадження.

Цікаві кримінальні новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у ДПСУ повідомили, що на українсько-молдавському кордоні було виявлено росіянку, яка намагалася потрапити до Одещини за підробленим паспортом. Громадянка Росії надала на перевірку прострочену довідку, а потім - "вірменський" паспорт.

Довідка УНІАН. В Україні почали активно боротися з представниками УПЦ Московського патріархату, які не засуджують агресію РФ проти української держави та підтримують окупантів.

Журналісти дізналися, що митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів цієї церкви мають російське громадянство.

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