Юрій Капустенський загинув під час навчально-тренувального польоту.

У Самборі Львівської області попрощалися із загиблим курсантом першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Юрієм Капустенським. Про це повідомили в Самбірській міській раді.

17-річний курсант загинув 27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift. Поховали молодого пілота з усіма військовими почестями на Меморіалі Героям України. У нього залишилися батьки, двоє сестер, бабусі та дідусі.

"Вчора на площі Пам'яті велелюдною громадою зустріли загиблого авіатора, а сьогодні востаннє провели його вулицями рідного міста до місця останнього спочинку. Прощання відбулося у залі органної та камерної музики. Надто коротке життя відміряла доля Юрію. Він навіть не встиг відзначити своє повноліття", – розповіли у Самбірській міськраді.

Відео дня

Юрій Капустенський минулого року став випускником Самбірського ліцею "Лідер". Однокласники та вчителі згадують його лише з позитивної сторони: "Добрий, щирий, спокійний і веселий". Водночас відзначають його розум та здібності у навчанні.

"Він був справжнім другом, його любили усі, хто його знав", – згадують про Юрія.

Він із дитинства він мріяв про небо.

"У школі на уроках він робив літаки з лінійок та шкільного приладдя. Казав, що обов'язково буде літати", – розповідають його однокласники. Вчителі додають, що і Юрій чути не хотів про інші професії – мріяв стати пілотом.

В університеті, де вчився пілот, теж відзначають розум юнака та з теплом говорять про дружбу з Юрієм.

"Вчитися на військового льотчика нелегко. І дуже відповідально. Тут дуже суворий відбір. Потрібно не лише добре вчитися, ще й швидко орієнтуватися, мати відповідну фізичну підготовку. Це все і про Юру. Він був серйозним та відповідальним", – кажуть курсанти.

Загибель Юрія Капустенського

27 липня у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба повідомили про трагедію. Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант-першокурсник.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються", – ішлося у повідомленні.

Згодом стало відомо, що курсанта звали Юрій Капустенський. Йому було всього 17 років.

Вас також можуть зацікавити новини: