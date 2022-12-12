Згідно із законом, позбавити Бойка нагород можна лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду або за законом про санкції за терористичну діяльність.

Президент Володимир Зеленський доручив главі уряду Денису Шмигалю пошукати підстави, щоб позбавити екс-главу забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання Герой України.

Про це йдеться у відповіді на електронну петицію, з якою до глави держава звернувся лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай. Він закликав "негайно" позбавити Бойка звання.

"В умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією, в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання Герой України Бойка Юрія Анатолійовича... оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну", - наголосив автор петиції.

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Вказується, що Бойко отримав цю нагороду за рішенням колишнього президента України Леоніда Кучми.

Зеленський відповів, що, згідно із законом, позбавити Бойка нагород можна лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду або за законом про санкції за терористичну діяльність.

Рішення про застосування санкцій на пропозицію президента, Ради, Кабміну, НБУ чи СБУ ухвалює РНБО. Далі воно вводиться в дію указом глави держави та набирає чинності з моменту його видання.

За словами Зеленського, матеріали, "які відповідають визначеним законом підставам для ухвалення мною як главою держави законного рішення з порушеного у петиції питання, до Офісу президента не надходили".

"Водночас я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене в петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Юрія Бойка та поінформувати про результати", – підсумував президент.

Юрій Бойко: що відомо станом на зараз

У серпні ЗМІ писали, що Юрія Бойка помітили у Карлових Варах в Чехії. 1 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що Бойко перебуває на курорті в Чехії.

Представник РНБО зазначив, що нардепи Нестор Шуфрич, Юрій Бойко "є заручниками свого вибору - вони свідомо обрали РФ як країну, яка є їх партнером". При цьому додав, що це є їх політичний вибір, за який "рано чи пізно треба відповідати".

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