Війна показала на яких позиціях перебувають політики в складний для країни час.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що народний депутат України Юрій Бойко, який був одним з лідерів проросійської партії "Опозицій платформа- за життя" перебуває на куроті в Чехії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", яке транслювалося на телемарафоні.

Він зазначив, що, зокрема, народні депутати України Нестор Шуфрич, Юрій Бойко "є заручниками свого вибору - вони свідомо обрали РФ як країну, яка є їх партнером". При цьому додав, що це є їх політичний вибір за який "рано чи пізно треба відповідати". Відповідаючи на запитання з приводу мера Одеси Труханова та кервівника військової адміністрації Кривого року Вілкула, які вважалися проросійськими, але під час війни вони на стороні України, Данілов сказав, що війна показала позиції всіх політиків. "І коли Вілкул показав позицію, коли Труханов показав позицію, то це дуже важливо. Одна справа коли ви в певний період часу в певних процесах, а інша справа, коли ви вже на передовій... там де гаряче...це позиція. А інше - коли Бойко в Чехії, де воду п'ють в Карлових Варах... Війна всіх розставляє на свої місця", - наголосив Данілов.

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Нагадаємо, також Данілов вважає, що українцям варто підготуватися до затяжної війни з росіянами.

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