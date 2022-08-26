Журналісти запитали Бойка напряму у повідомленнях, що саме він та його соратники нині роблять для протидії російській агресії.

Колишнього главу "Опозиційної платформи – За життя" (партії-лідера за кількістю колаборантів; нині забороненої) Юрія Бойко помітили у Карлових Варах в Чехії.

Про це повідомляють проект "Схеми".

Розслідувачі сфотографували політика на одній з вулиць міста під час прогулянки 25 серпня.

Відео дня:

Його речник відповів "Схемам", що Бойко "взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.

Журналісти запитали Бойка напряму у повідомленнях, що саме він та його соратники нині роблять для протидії російській агресії.

А також, чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні, чим зрештою скористався Путін для розв’язання повномасштабної війни.

Ці запитання Юрій Бойко у месенджері WhatsApp прочитав, але залишив без відповіді.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія, як і раніше, зосередилась на захопленні Донбасу. Як повідомив у п’ятницю ввечері Генштаб, РФ знову провалила штурми на Бахмутському напрямку. Невдачею закінчилась і спроба окупантів покращити тактичне становище у напрямку Невельського

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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