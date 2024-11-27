Інформацію надало Головне управління комунікацій ЗСУ.

Головне управління комунікацій Збройних сил України повідомило, що з 24 лютого 2022 року і до сьогоднішнього дня в запас було звільнено 41 особу вищого офіцерського складу, включно з генерал-майором, генерал-лейтенантом і генерал-полковником. Саме вони обіймають стратегічні командні посади.

Причина - за станом здоров'я, йдеться в повідомленні ГУ комунакацій ЗСУ на запит "Радіо Свобода".

"За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024, з військової служби в запас за станом здоров'я звільнено 41 особу вищого офіцерського складу", - йдеться в матеріалі.

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При цьому, за той самий період часу, на військову службу було прийнято всього одного військового вищого офіцерського складу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що генерал-лейтенанта Юрія Содоля теж звільнили з військової служби на підставі висновку військово-лікарської комісії. Це сталося ще 14 жовтня.

Крім того, один військовий розповів, що його списали як непридатного до несення служби в штурмових підрозділах після того, як він дістав мінно-вибухове поранення і, згодом, інвалідність. Тепер же він працює в ТЦК.

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